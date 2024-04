San Gimignano ‘informa’. Aperto il nuovo ufficio turistico della Pro Loco

La nuova ‘bottega’ più visitata di San Gimignano è senza alcun dubbio il popolare e rinnovato ufficio di informazioni turistiche della Pro Loco in piazza duomo. La prima visita del turismo internazionale alla città si muove da lì. Per non parlare di questi giorni di avvio di stagione turistica di Pasqua dove proprio in questi giorni le dipendenti poliglotte Claudia e Fulvia hanno risposto ad almeno 350 (ma sono molti di più) visitatori, quasi tutti italiani, ma anche americani, inglesi e tedeschi, belgi, francesi e via scorrendo che sono entrati nella rinnovata sede delle informazioni turistiche nel chiedere informazioni. Come visitare la città, i principali monumenti, musei, le chiese, la torre Grossa, il Duomo, gli alberghi, ristoranti e via dicendo dando le informazioni con la cartina omaggio della città, sia agli italiani (tanti) e in tutte le lingue. E’ stata San Gimignano con il ‘battesimo’ della nuova vetrina dell’ informazione della ‘Pro Loco’ aperta e accesa dedicata al servizio di milioni di visitatori del mondo con alla guida per la prima volta, dopo lo storico presidente Rossano Giapponesi, una donna Giovanna Giomi. Il rosa che avanza. Che di storia la storica saletta della ‘Pro Loco’ ne ha da raccontare tante da quando le prime informazioni al pubblico aveva dal telefono a manovella alle tastiere del digitale della "San Gimignano con gli occhi della città. Guarda racconta e rispetta il Patrimonio dell’umanità". Il progetto comunale firmato dall’architetto Gianni Cinali, realizzato da Opera Laboratori e finanziato dal Ministero del Turismo per 400.000 euro. "Il nuovo logo viene riprodotto di comunicazione appena presentato – spiega Carolina Taddei assessora alla Cultura –, l’ufficio è dotato di due apparecchi oculus con i quali si può fare un ‘volo’ sul centro storico di San Gimignano, partendo dalla campagna, la via Francigena e fra le torri e le piazze"- Precisa inoltre l’assesora al suo secondo mandato, che il progetto "è una delle azioni previste alla comunicazione e la creazione di nuove strategie per il turismo sostenibile per San Gimignano con la prima occasione di lavorare sul city branding di comunicazione in modo articolato". Una tecnologia digitalizzata che avanza a grandi passi nel cuore di San Gimignano per quel turismo del mondo di ieri, oggi e di domani.

Romano Francardelli