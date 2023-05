San Gimignano, il Comune dice sì Approvato il bilancio del 2022 "Abbiamo tenuto la barra dritta"

Approvato con i voti di maggioranza, contraria la civica CambiAmoSanGimignano, il bilancio consuntivo 2022 di amministrazione con oltre 14 milioni fra fondi vincolati, accantonati, liberi e destinati. "Abbiamo continuato a tenere la barra dritta", affermano il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore al bilancio Gianni Bartalini. "Sulla spesa corrente, precisano, sono state accertate minori entrate del 4,12% rispetto al 2019 risorse che si riducono del 15,24% sul 2019 se facciamo riferimento alle voci riconducibili ai flussi turistici. Significa che nel 2022 non siamo tornati alla piena autonomia economico-finanziaria dell’Ente e lo Stato ci ha trasferito solo poco più di 150mila euro per il mancato gettito di Imu, Imposta di soggiorno e Cosap". Inoltre puntualizzano "le azioni politico-amministrative ci hanno consentito di raggiungere obiettivi non affatto scontati. Prima di tutto l’indebitamento continua a scendere a poco più di 17mila euro con l’obiettivo dell’azzeramento nel 2023. Il fondo crediti aumenta di poche decine di migliaia di euro grazie ad una puntuale operazione di recupero del ‘non riscosso’ implementata nella seconda metà dell’anno. La spesa di personale consente l’inquadramento tra i comuni ‘virtuosi’ il piano degli investimenti di oltre 2 milioni di euro dimostra maggiore agibilità rispetto alla parte corrente del bilancio. I pagamenti delle fatture dei fornitori sono in anticipo di 22 giorni rispetto alla data di scadenza a tassazione invariata per cittadini e imprese del territorio". Infine ribadiscono "abbiamo voluto fortemente finanziare misure ai nostri concittadini che versano in condizioni economiche difficili dalla domanda sul diritto allo studio, oltre 10mila euro, sugli affitti, altri 80mila euro, e l’esenzione della Tari per oltre 50mila euro. Risorse che non è detto o scontato siano altrettanto disponibili nel 2023 considerati i tagli dei trasferimenti dell’attuale Governo quali il contributo in conto affitti. Tutto è stato possibile grazie al confronto che sostengono la nostra Amministrazione e alle Organizzazioni sindacali senesi Cgil e Cisl che hanno sottoscritto il verbale di accordo sulla contrattazione territoriale a seguito del conto consuntivo e delle misure economiche e sociali straordinarie attivate nel 2022 dal Comune".

R.F.