San Gimignano fa il pieno. Turismo in forte ascesa. Si va verso il tutto esaurito

La sorpresa di Pasqua a San Gimignano si chiama Tangenziale, la circonvallazione di due chilometri e trecento metri da 15 milioni di euro, oltre al solito turismo dal tutto esaurito. O giù di lì. Realtà che si ripete in questo avvio ventoso e piovoso sul poggio delle torri. Del ‘nuovo’ turismo di inizio stagione lo confermano gli stessi addetti ai lavori degli albergatori abbastanza soddisfatti di presenze di inglesi, tedeschi, americani, brasiliani e naturalmente tanti italiani che rispetta la regola del vecchio proverbio ‘Pasqua con chi vuoi’. "Una stagione che promette in positivo – precisa la voce dell’Associazione –, di una presenza turistica dell’ottanta per cento nei 18 alberghi da oltre 900 posti letto e rinforzata dalle altre 305 strutture extra alberghiere". Aggiungono inoltre "che le prenotazioni del ponte del 25 aprile e primo maggio della nuova stagione che sembra tornata ad alti livelli".

Insomma fanno capire con poche camere rimaste ancora libere. Senza dimenticare che a passeggiare sulle lastre del centro oltre al turismo di sosta per la festa dell’Uovo benedetto hanno cominciato a tempo pieno le gite scolastiche ‘culturali’ d’oltre manica dalla Francia, Spagna, Grecia, e via dicendo e naturalmente dall’Italia mescolate dai veloci turisti asiatici. San Gimignano è tornata dunque ad essere stessa. In queste festività il giovane parroco e proposto del duomo don Gianni Lanini nato e cresciuto fra le crete di Asciano e Siena figlio da babbo ferroviere e della mamma maestra, ha voluto dal suo pulpito portare gli auguri alla comunità e agli ospiti con una riflessione spirituale in una lettera aperta. A tutti. "….. Siamo chiamati ogni anno alla Pasqua di Resurrezione che è il passaggio che ogni giorno possiamo realizzare di una luce nuova ogni volta che questo mondo diventa migliore grazie a quello che ciascuno nel suo piccolo può realizzare. Cristo è Risorto ma non ci chiede di credere nella Resurrezione ma ci chiede di scommetterci sopra provando a vivere questo tempo presente realizzando piccoli e continui "passaggi" per essere una Buona Pasqua! Auguri di cuore". Grazie don Gianni. Questa sera alle 23,30 in duomo sarà celebrata la liturgia della chiesa e domani in Duomo giorno alle 11 la solenne Messa pasquale sia per il popolo delle torri che per il turismo.

Romano Francardelli