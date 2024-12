San Gimignano e il futuro. Bilancio preventivo 2025 con attenzione la comunità

Approvato il bilancio preventivo 2025 con il voto favorevole della maggioranza ‘Centro Sinistra Civico’ e contrario dell’opposizione ‘Centro Destra Unito’. Più risorse per il sociale, associazionismo, cultura e cura del territorio e importanti novità per i cittadini sangimignanesi. In sintesi. "Il 2025 è il primo bilancio approvato dopo le elezioni dalla nuova Amministrazione Comunale – affermano soddisfatti il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore al bilancio Gianni Bartalini –. Soddisfatti per il confronto politico le scelte amministrative e di mantenere a zero l’indebitamento. Non aumentiamo le tasse ai cittadini residenti; viene confermata la non applicazione dell’addizionale comunale Irpef ferma al 2004, non aumentano le aliquote Imu, le tariffe per i servizi (asilo nido, mensa, trasporto scolastico, pre e post scuola) e sono confermate le fasce Isee a garantire equità e progressività per il pagamento di ogni servizio da parte degli utenti beneficiari". E ancora "manterremo, l’esenzione fino a 15mila euro di Isee per le utenze domestiche, il pagamento della Tari, contribuiremo al 100% di erogazione delle risorse ai beneficiari del ‘pacchetto scuola’ e oltre 80mila euro per il conto affitti". Precisano inoltre "Purtroppo la legge di bilancio 2025 del Governo continua a penalizzare gli Enti Locali che subiscono negli anni 2025-2029 riduzioni di parte corrente (sotto forma di accantonamento non spendibile, utilizzabile l’anno successivo per investimenti o ripiano di disavanzi) che si sommano a quelle già in essere dal 2024 e previste fino al 2028. Inoltre sono fortemente ridotti i fondi per gli investimenti (3,2 miliardi nel periodo 2025-2029 e 5,1 miliardi nel periodo 2030-2037). Nel 2025 daremo seguito a nuovi investimenti per oltre 9,6 milioni di euro con interventi in quartieri e frazioni e la realizzazione e la rendicontazione di progetti legati al Pnrr avendo intercettato importanti risorse sull’edilizia scolastica, i servizi alla persona e la digitalizzazione dell’Ente. Il quadro generale degli investimenti previsti sul triennio 2025-2027 assomma di fatto a oltre 15 milioni di euro. Infine, concludono Marrucci e Bartalini, siamo soddisfatti di aver sottoscritto e approvato anche nel 2025 il documento con le Organizzazioni sindacali confederali senesi Cgil, Cisl, Uil". Un bel malloppo di tanta roba per San Gimignano patrimonio dell’umanità.

Rom. Fran.