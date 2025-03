San Gimignano è al top. Incontro sui temi caldi come agricoltura e turismo

Agricoltura e turismo sono realtà economiche, alcune delle eccellenze della San Gimignano di ieri, oggi e di domani. Proprio sul tema agricoltura e sul turismo che comincia a scaldare i muscoli dentro le mura al Centro civico le Granaglie, giovedì 6 marzo alle 18 si terrà un incontro con l’ex sindaco di Firenze l’europarlamentare Dario Nardella per parlare appunto di turismo nella città patrimonio Unesco, e di agricoltura europea da coordinatore del gruppo europeo Socialisti e Democratici e nella commissione agricoltura e sviluppo rurale. Evento promosso dal segretario del Partito democratico e vice sindaco Niccolò Guicciardini. A San Gimignano parlare di agricoltura e turismo sono ingredienti di vita di ogni giorno. Con Dario Nardella sarà presente il senatore e sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli, membro della commissione nazionale industria e commercio, turismo, produzione agroalimentare, con la partecipazione di Letizia Cesani presidente regionale della Coldiretti Toscana e nota imprenditrice agricola e vignaiola di San Gimignano. Faranno gli onori di casa il sindaco Andrea Marrucci e il vice Guicciardini per incontrare gli operatori agricoltori nel "contesto internazionale piuttosto incerto che, per i socialisti europei questa agricoltura in Europa deve essere produttiva, sostenibile e competitiva." Il tema dell’incontro. "Garantire agli agricoltori adeguati standard di vita e promuovere la politica agricola e rurale europea e di trasparenza dei fondi pubblici. In questo incontro il Pd locale vuole affrontare senza paura e senza infingimenti alcuni argomenti per il futuro delle nostre terre e del Paese". Spiegano Guicciardini e il giovane vice segretario Dem Giulio Guazzini. "Oltre all’appuntamento sulla agricoltura - precisano –, abbiamo un altro incontro sulla scuola alla presenza dell’Assessora regionale Alessandra Nardini il 25 marzo; sulla Sanità con l’assessore regionale Simone Bezzini nella frazione di Ulignano il 31 marzo e un altro incontro sul testo unico sul turismo alle granaglie per il due aprile". Insomma il Pd a San Gimignano riapre la delicata pagina dell’Agricoltura con incontri con gli addetti ai lavori ai circoli sul territorio e nelle frazioni.

Romano Francardelli