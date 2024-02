San Gimignano: ci siamo. Dopo venti anni di attesa ecco la nuova tangenziale

La tangenziale di San Gimignano è quasi realtà. "Questione di pochi giorni". Le prime riflessioni di soddisfazione sono del sindaco Andrea Marrucci e del presidente della provincia e sindaco di Poggibonsi, David Bussagli. Un tratto di di due chilometri e trecento metri, con due gallerie artificiali a valle della collina di Santa Chiara. Un’ opera durata, fra prima e dopo, almeno una ventina d’anni. Alla fine l’obiettivo è stato centrato del progetto della Provincia di Siena con una spesa complessiva di circa 15 milioni di euro. "Una infrastruttura fondamentale per immaginare una nuova San Gimignano – ricorda e commenta il sindaco Andrea Marrucci –. In questi anni abbiamo lavorato in modo continuo al fianco della Provincia, dando la massima collaborazione su tutti i fronti, lavorando con la Regione Toscana, che ringrazio, affinché stanziasse come poi avvenuto il milione e quattrocentomila necessario per completare l’opera". "L’apertura al traffico veicolare è frutto di un lavoro condiviso con Regione Toscana e Comune svolto – afferma il presidente della Provincia David Bussagli – , in questi anni difficili e portato avanti con determinazione e ci consegna una tra le opere infrastrutturali più significative per il nostro territorio". E nel dettaglio sono stati spesi oltre 13 milioni di euro dalle casse della provincia ed oltre 1,5 milioni di euro per le opere di illuminazione finanziate dalla Regione Toscana e con obiettivo di ridurre il traffico veicolare intorno alle mura in particolare quello di mezzi pesanti, oltre a produrre benefici ambientali che ne derivano per il centro urbano, con diminuzione degli impatti acustici e di inquinamento". Sottolinea inoltre Bussagli: "Un’opera infrastrutturale di straordinaria importanza, avviata oltre venti anni fa e che, dal 2019 è stata costantemente attenzionata per essere portata a termine e dare quella risposta in termini di tutela che il centro storico di San Gimignano Patrimonio dell’ Umanità, merita. L’apertura al traffico veicolare è frutto di un lavoro condiviso con Regione Toscana e Comune di San Gimignano svolto in questi anni difficili e portato avanti con determinazione che ci consegna una tra le opere infrastrutturali più significative per il nostro territorio".

Romano Francardelli