San Gimignano Cambio orari per gli autobus

In vigore a San Gimignano alcune variazioni ai servizi di trasporto pubblico di Autolinee Toscane. La corsa delle 6.20 per Santa Lucia è anticipata alle 6,15 e quella di ritorno delle 6.25 parte alle 6.20; anche la partenza dell’autobus per Poggibonsi delle 6.40 è anticipata di 5 minuti, per garantire l’arrivo in orario e la coincidenza con le partenze delle 7 per Siena e Firenze. La corsa delle 14.35 San Gimignano – Poggibonsi – Siena via Autopalio, dopo Monteriggioni raggiungerà Siena dalla Cassia.