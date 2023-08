San Galgano, Broadway Un musical nell’abbazia

Addentrarsi nei segreti dell’Oriente a suon di musical che torna nell’Abbazia di San Galgano a Chiusdino con ’L’usignolo d’oro’, domani alle 21. In scena la nuova commedia dal sapore orientale in un atto unico, scritta e diretta da Clara Cosci. Grazie alla collaborazione con il Comune, l’Associazione Accademia di Canto Moderno di Siena sarà di nuovo presente nel meraviglioso tempio a cielo aperto per proporre un lavoro originale che, questa volta, trascina il pubblico in un Oriente misterioso e anche divertente. Con un cast formato da più di trenta cantanti, attori e ballerini. Nello spettacolo, alla corte di un’insolita bizzosa imperatrice, si muovono personaggi ironici e fantasiosi che danno vita a una vicenda nella quale è protagonista un prezioso e rarissimo usignolo d’oro.

Tra un colpo di scena e l’altro, una galleria di personaggi buffi e curiosi mette in evidenza pregi e debolezze dell’essere umano e non mancano occasioni di riflessione. Un susseguirsi di emozioni che avranno come colonna sonora alcuni dei brani più popolari degli anni ’60. ’L’usignolo d’oro’ è il quindicesimo lavoro teatrale inedito dell’Associazione Accademia di Canto Moderno la cui direzione artistica è curata da Clara Cosci. Cantante, pianista, scrittrice e regista. La sua formazione musicale inizia all’età di 5 anni con lo studio del pianoforte, frequentando negli anni anche lo studio di strumenti a fiato come il sassofono e il flauto traverso.

Dal 2006 è direttore artistico dell’Accademia di Canto Moderno e contestualmente codifica e deposita il proprio metodo didattico per lo studio del canto ’Voice Corde’, del quale A.C.M. è unica sede didattica. Per l’Accademia dirige la produzione e messa in scena di circa nove eventi di spettacolo all’anno.

L’Accademia di Canto Moderno è un’associazione culturale priva di scopi di lucro, nata nel 2006 come centro di studi specialistico per il canto e la voce. Promuove una formazione in ambito musicale rivolta agli adulti, adolescenti e bambini (propedeutica vocale). L’ingresso a ’L’usignolo d’oro’ è libero. I posti sono riservati. Per prenotazioni e informazioni sito web accademiadicantomoderno.it o telefonare al 3886519272.

Fabrizio Calabrese