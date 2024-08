San Francesco, scale mobili guaste. Ripristinato l’impianto in salita

Problema tecnico rilevante alle scale mobili che collegano via Baldassarre Peruzzi all’area della basilica di San Francesco, risolto in parte dai dipendenti di Sigerico con i tecnici dell’azienda incaricata.

Ad annunciarlo la stessa società, che ha in gestione gli impianti di risalita comunali: "A causa di un serio guasto all’albero motore, nei giorni scorsi una delle rampe in salita delle scale mobili di San Francesco si è bloccata. I responsabili di Sigerico, in collaborazione con la ditta di manutenzione, sono subito intervenuti per ridurre al minimo i disagi. Dopo opportune tarature è stato invertito il senso di marcia della scala in discesa e pertanto tutto l’impianto mobile in salita di San Francesco è attivo e funzionante. L’ultima rampa verrà spenta a mezzanotte e rimessa in servizio la mattina per le ore 7".

"I tecnici, vista la gravità del guasto, sono al lavoro – prosegue la nota diffusa nel pomeriggio di ieri da Sigerico – per ripristinare nel più breve tempo possibile il normale funzionamento dell’impianto. Ci scusiamo per l’inconveniente e ringraziamo tutti per la comprensione e la pazienza".