San Domenico Metamorfosi dell’ex carcere

E’ tornato nel cantiere per il recupero dell’ex carcere di San Domenico il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, accompagnato dal sindaco Andrea Marrucci con il presidente di Opera Laboratori Beppe Costa, capofila del raggruppamento di imprese nel contratto in concessione per il project financing. "In questo cantiere si sta realizzando, e con orgoglio – ha detto Giani – la rigenerazione urbana di un bellissimo complesso inserito nel contesto di un territorio strategico, esteso e qualificante". Ha ripercorso la storia di questo antico complesso nel cuore di una delle mete turistiche più apprezzate del mondo. "Oggi però – ha ricordato Giani – Opera Laboratori sta realizzando strutture di accoglienza, servizi, museo e soprattutto la riqualificazione di tutto l’ambiente che si affaccia sulla Val d’Elsa, offrendo spettacolo e scenario di duplice visione di San Gimignano sia rivolto al centro urbano che una panoramica a 360 gradi affascinante che si può godere dalla città murata di San Gimignano. Il Comune e la Regione seguono con la massima attenzione quello che diventerà un polo di richiamo per la città delle Torri e potrà agevolarne la funzione ricettiva di qualità, attraverso sale convegni ed espositive che consentiranno di organizzare mostre, congressi e rendere viva l’attività culturale di San Gimignano".

Il progetto di recupero del San Domenico, ricorda il sindaco Andrea Marrucci prevede un’arena da mille posti a sedere per teatro e lirica nell’ex spazio d’ora d’aria, percorso panoramico sul camminamento di ronda, una struttura ricettiva esperienziale con camere ricavate nelle ex celle del convento e dei detenuti, spazio museale, area convegni e per ospitare botteghe artigianali, associazioni e gallerie multimediali. "Il recupero del Complesso di San Domenico – aggiunge il sindaco – che occupa circa il 10 per cento del centro storico, è una operazione culturale di rigenerazione urbana all’interno del sito Unesco. "Un luogo chiuso di preghiera – ha detto il sindaco – diventerà luogo aperto e di scambio, di luce ma anche di memoria data l’imponente storia che il San Domenico ha alle spalle. Sarà anche una grande arena per spettacoli per l’intera Toscana, con una vista mozzafiato da inedita e unica cartolina. Ringrazio il Presidente Giani per aver trovato il tempo di effettuare il sopralluogo sul cantiere del San Domenico complesso di proprietà anche della Regione. L’impresa sta rispettando puntuale il cronoprogramma dei lavori".

