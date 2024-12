Salvini ribadisce la sua proposta: "Terzo polo con Banca Mps e Bpm"

"Bpm è una grande banca. Io penso che, unendosi a Mps, possano dar vita al famoso terzo polo bancario riservato alle piccole e medie imprese". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a un evento pubblico della Lega a un gazebo nel centro di Milano. "Ci sono i colossi, Intesa e UniCredit, che hanno altri obiettivi e altri clienti. Avere una banca che si dedica agli artigiani, agli imprenditori, ai commercianti, che abbia sportelli, che abbia cuore non solo algoritmi… secondo me Bpm e Mps possono essere protagonisti di questo".

il ministro Salvini, segretario della Lega, torna a rilanciare l’ipotesi di un terzo polo che veda l’unione di Bpm e Banca Mps, già delineata e sostenuta nei giorni scorsi

"Quello che mi interessa, a prescindere da chi fa le Opa e le offerte – ha risposto a chi gli ha chiesto dell’alternativa tra Unicredit e Agricole per il futuro della banca lombarda – è che non si chiudano centinaia di sportelli e non si licenzino migliaia di persone. Perché il target, l’obiettivo, i territori su cui lavorano UniCredit e Bpm, in Lombardia, in Veneto, in Emilia si sovrappongono. Quindi vuol dire andare a ridurre, andare a chiudere, andare ad allontanare la banca dal territorio. A me interessa che ci siano tanti sportelli, che le banche si avvicinino al cittadino. Al di là delle proprietà, poi il mercato farà la sua strada".

Dichiarazioni che arrivano all’indomani del passo formale di Unicredit, che ha depositato, nei tempi previsti, alla Consob l’offerta pubblica di scambio su Banco Bpm. Sarà probabilmente con le trimestrali in calendario a febbraio che si capirà se sull’ops ci sarà quel rilancio che Andrea Orcel, ad di Unicredit, non ritiene necessario, convinto che il prezzo proposto sia adeguato, nonostante il cda di Banco Bpm si sia già espresso in senso contrario. Una partita che sullo sfondo trova anche Banca Monte dei Paschi, che ovviamente in questo momento non partecipa alla discussione, che con l’intervento di Salvini ha assunto anche un rilevante profilo politico.