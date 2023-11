’Salviamo l’Elsa’. Appello al ministero

Il Coordinamento Salviamo L’Elsa, composto da una rete di associazioni colligiane, esprimendo soddisfazione per la decisione del Comune di ricorrere in Cassazione contro la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ha chiesto alla Soprintendenza e al ministero della Cultura di sostenere il ricorso in Cassazione del Comune contro il progetto del Tubone. "Facciamo un appello – affermano i firmatari – alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e al ministero affinché intervengano giuridicamente in appoggio al ricorso in Cassazione del Comune di Colle per far valere il proprio parere negativo sull’opera. Tale intervento della Soprintendenza nel procedimento giuridico, vista la natura del ricorso stesso, sarà determinante per aumentare le probabilità del suo accoglimento da parte della Corte Suprema di Cassazione, risultato che tutti noi auspichiamo".