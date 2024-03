Salvadori non dimentica Uliano Vettori: "Disponibilità totale con i giornalisti"

"Disponibilità totale nei confronti dei cronisti. Lo ricordo mentre risponde alle domande di un collega che si trovava in quel momento sul terrazzo di casa, nei pressi dello stadio". Carlo Salvadori, giornalista al seguito dei Leoni nella seconda metà degli anni Ottanta e all’inizio dei Novanta, ci ha inviato un suo profilo di Uliano Vettori (foto), nei giorni successivi all’intitolazione della tribuna allo Stefano Lotti. "Per presentare una partita, non utilizzava espressioni come ‘scontro diretto’ o termini che rimandassero a dei comportamenti violenti". Salvadori ripensa anche ad altri episodi in grado di fotografare i valori dell’allora mister del Poggibonsi: "Una volta un giocatore giallorosso, dopo una sostituzione, uscì dal rettangolo tra i fischi dagli spalti. A fine partita lo stesso atleta apparve molto nervoso, ma Uliano gli disse: ‘Hai fatto la gara che ti avevo chiesto. Sono soddisfatto di te’. Da questa frase capii la profondità di analisi di un mister, rispetto a quella del pubblico".

Paolo Bartalini