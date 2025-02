Salute ed esigenze del cittadino . Un incontro al Teatro del Popolo

Al centro dei bisogni e delle esigenze del cittadino la salute. Partecipatissimo incontro a Colle sui servizi sanitari territoriali. Si è tenuto ieri al Ridotto del Teatro del Popolo di Colle l’incontro pubblico dal titolo ‘La sanità territoriale nel Comune di Colle di Val d’Elsa’. L’iniziativa è stata realizzata dall’Asl Toscana Sud Est, dalla Società della Salute Alta Valdelsa e dal Comune di Colle di Val d’Elsa, in collaborazione con il Comitato di Partecipazione Alta Val d’Elsa. L’evento ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, professionisti del settore sanitario e amministratori locali, tutti uniti nel voler affrontare tematiche fondamentali per il futuro del sistema sanitario territoriale. Ha partecipato l’assessore regionale al Diritto alla salute Simone Bezzini, il sindaco di Colle Val d’Elsa Pietro Pii, la direttrice di Zona distretto/Società della Salute Alta Valdelsa Biancamaria Rossi e Manuela Cucini del Comitato di Partecipazione Alta Val d’Elsa (nella foto). Gli interventi sono stati molto apprezzati dai presenti, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su diverse tematiche cruciali per il miglioramento della sanità locale, con particolare attenzione alle necessità dei cittadini e alle risorse necessarie per garantire una sanità sempre più vicina e accessibile. Durante l’incontro, si è parlato molto del profilo dello stato di salute dei cittadini nel Comune di Colle, con l’analisi delle principali problematiche sanitarie riscontrate nel territorio e delle possibili soluzioni per migliorare l’offerta sanitaria. È stato approfondito lo stato dell’arte dei servizi sanitari, nonché i futuri sviluppi, tra cui il potenziamento della rete territoriale e l’innovazione dei servizi per rispondere alle esigenze della popolazione. Si è parlato anche di alcuni servizi di recente introduzione, come la COT (Continuità Assistenziale Territoriale), un importante servizio per garantire assistenza medica anche nelle ore notturne e nei giorni festivi, e il numero di emergenza 116117, attivo per le urgenze non gravi, che consente ai cittadini di ricevere una consulenza medica telefonica per problemi di salute non urgenti. Questi strumenti sono stati presentati come fondamentali per migliorare l’efficienza e la fruibilità del sistema sanitario, alleggerendo i pronto soccorso e offrendo alternative di accesso più rapide e appropriate. Un’occasione durante la quale è stata messa al centro la salute dei cittadini ed i loro bisogni.

Lodovico Andreucci