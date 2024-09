Salone del Camper. Valdelsa presente

Le eccellenze della Valdelsa nel settore del plein air alla quindicesima edizione del Salone del Camper. Evento in programma da sabato 14 a domenica 22 settembre al Parma Fiere, su un’area di 110mila metri quadrati. Alla manifestazione, organizzata da Fiere di Parma e da Apc - Associazione Produttori Caravan e Camper, che ha al vertice nazionale l’imprenditore sangimignanese Simone Niccolai – con il patrocinio del Ministero del Turismo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, saranno presenti anche i più importanti marchi del circondario tra le province di Siena e di Firenze. Un’area geografica nella quale viene prodotto circa il novanta per cento dei veicoli ricreazionali in Italia.

Una rilevante vetrina anche per il Made in Valdelsa, visto che la kermesse del caravaning negli ultimi anni ha superato i centomila visitatori, attestandosi al secondo posto in Europa per numero di visitatori tra le fiere specializzate, accogliendo oltre trecento espositori e seicento diversi modelli.

Gli esiti dell’appuntamento in Emilia sono attesi anche per conoscere più da vicino il quadro relativo al comparto in generale, visto il periodo caratterizzato anche da cali di produzione, diminuzioni di mezzi giornalieri prodotti nelle aziende e mancati rinnovi di contratti a tempo determinato per addetti di realtà della camperistica della Valdelsa e di altre aree geografiche. Aspetti con i quali i principali attori del plein air si trovano a fare i conti, dopo un decennio all’insegna dello sviluppo e degli incrementi da tutti i profili. Gli organizzatori del Salone di Parma evidenziano comunque i dati positivi nelle immatricolazioni di mezzi. Per questa voce, considerata ’la cartina tornasole’, è stata rilevata una crescita del 22,22 per cento nei primi sette mesi del 2024.