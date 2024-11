Salluce è la nuova segretaria: "Ha vinto il rinnovamento gentile"

L’Unione comunale Pd ha una nuova segretaria: si tratta di Rossana Salluce, avvocato e presidente dell’associazione ’Donna chiama Donna’, che ieri sera, chiusi i seggi nei circoli di Ravacciano e di San Miniato-Petriccio-Acquacalda, ha registrato il maggior numero di preferenze negli 8 circoli. Per l’ufficialità si dovrà attendere che la commissione elettorale proceda alle procedure per il riequilibrio di genere, ma il risultato pare già chiaro: "La grande fiducia che gli iscritti hanno riposto in me e nella coalizione a mio sostegno mi emoziona e mi consegna la responsabilità di tracciare un nuovo corso del Pd senese – ha detto la neosegretaria –. Durante la campagna congressuale, fatta di ascolto e incentrata sui temi, ho percepito la grande voglia di partecipare e di scrivere una pagina nuova per il Pd, per la nostra comunità, per la città. I risultati netti ai congressi, con un’affluenza in linea con il 2021, ci restituiscono un partito rinnovato a ogni livello". Salluce ha portato avanti un progetto di ’rinnovamento gentile’, per dare spazio ai giovani. "Quel partito che abbiamo immaginato, può divenire realtà – la sue parole –: un partito di servizio, utile, che si mette in ascolto dei cittadini e di chi vive quotidianamente Siena e cura le ferite che la destra cittadina e nazionale non riesce o non vuole curare. Un partito che ritrova un’unità sul contrasto alle diseguaglianze, il lavoro e la tutela dei lavoratori, che propone soluzioni dialogando con le forze civiche, sociali e di categoria". E ancora: "L’agenda è definita – la conclusione di Salluce –: al centro c’è il lavoro, con la preoccupazione per i 299 lavoratori di Beko e il fronte Gsk; la sanità, la formazione e la ricerca. Questo ci aiuterà a impegnarci per un nuovo modello di città che offra speranza".

C.B.