Salesiani, l’ora della festa. Oggi via alle celebrazioni per i 75 anni di presenza

Il 2025 segna una tappa speciale per la comunità di Colle di Val d’Elsa, che celebra il 75° anniversario della presenza dei salesiani. Le celebrazioni ufficiali iniziano oggi con una messa solenne che si terrà alle 11 nella chiesa di Sant’Agostino presieduta dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice. Apertura ufficiale del 75esimo anniversario con le autorità civili, militari e religiose. I festeggiamenti continueranno durante i mesi dell’anno con varie iniziative fino a novembre.

"Un evento speciale sarà il coinvolgimento della popolazione, che rappresentano la memoria vivente di questi 75 anni di impegno educativo – afferma Don Kannan Louis, il parroco –. Questo anniversario non è solo un’occasione per celebrare il passato, ma anche un momento di rinnovamento. La presenza salesiana, infatti, continua ad essere un punto di riferimento per la comunità di Colle di Val d’Elsa, pronta a proseguire il suo cammino di educazione e Fede, con la stessa passione e impegno che ha contraddistinto questi lunghi anni. Il 75° anniversario dei salesiani a Colle di Val d’Elsa è un’occasione per guardare con gratitudine al passato, ma anche per sognare insieme un futuro di speranza, educazione e crescita".

I salesiani sono arrivati a Colle di Val d’Elsa nel 1950, quando la città stava attraversando un periodo di trasformazione. In quel contesto, la presenza salesiana si è subito distinta per la sua capacità di rispondere ai bisogni educativi e sociali della comunità. La parrocchia, l’oratorio ed il centro giovanile sono diventati punti di riferimento fondamentali, non solo per i ragazzi, ma anche per le loro famiglie.

"Nel corso di questi 75 anni, i salesiani hanno lavorato incessantemente per trasmettere valori cristiani e umani, seguendo l’esempio di Don Bosco, il fondatore della congregazione – afferma Don Guido Tessa –. L’educazione, la carità, l’attenzione alle persone più vulnerabili sono stati i pilastri di un’opera che ha saputo adattarsi alle sfide dei tempi, mantenendo però saldi i principi che ne guidano la missione. I festeggiamenti del 75° anniversario dureranno per tutto l’anno, sono previsti eventi culturali, mostre fotografiche, e momenti di riflessione che coinvolgeranno tutta la comunità. Sarà l’occasione anche per ritrovarsi, per condividere ricordi e testimonianze di una storia che ha lasciato un segno indelebile a Colle di Val d’Elsa".

Lodovico Andreucci