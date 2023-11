Saga dei Florio e Gruppo Menarini. Le storie d’impresa salgono in cattedra

Domani alle 15.30 in Rettorato prende il via ’Dialoghi sul futuro’, cico di incontri che spazieranno dai temi dell’intelligenza artificiale all’ambiente, dalla salute al benessere, dalla qualità alla finanza; in una contaminazione di saperi e di storie che è il segreto della conoscenza. ’Business family: tra passato e futuro’ è il titolo della primo appuntamento, con le lezioni di Lucia Aleotti, azionista e consigliere di amministrazione del Gruppo Menarini, una delle più importanti multinazionali, che racconterà la ’Storia e la crescita della Menarini’; e Stefania Auci, docente e scrittrice, autrice de ’I Leoni di Sicilia’ e ’L’inverno dei Leoni’. Dai suoi libri è nata la fortunata serie televisiva in programmazione in queste settimane, con protagonisti Miriam Leone e Michele Riondino.

Il dialogo sarà condotto dal caporedattore de La Nazione Pino Di Blasio, che introdurrà i lavori con l’intervento ’Multinazionali di famiglia in Italia e nel mondo’. Seguiranno le lezioni di Lucia Aleotti e Stefania Auci, una discussione aperta agli interventi degli studenti dei corsi di laurea interessati, cui parteciperà il professor Angelo Riccaboni, presidente del Santa Chiara Lab dell’Università di Siena.