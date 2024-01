Sabato visita al cantiere di Fonte Gaia. Restauro d’arte con gli strumenti laser

Il cantiere scuola della Scuola Edile di Siena per il recupero di Fonte Gaia apre le sue porte: sabato prossimo la sezione di Siena di Italia Nostra, tappa di un itinerario, visiterà il monumento e il laboratorio, assisterà ad una dimostrazione degli interventi e degli strumenti laser di ultima generazione impiegati per il restauro. La promozione del capolavoro di Tito Sarrocchi, del progetto e del restauro, arricchiscono il programma del cantiere allestito in Piazza del Campo, con i contributi della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e del Comune di Siena, la partecipazione di aziende e cittadini. La sezione di Siena di Italia Nostra incontrerà il presidente della Scuola Edile Giannetto Marchettini e il restauratore Stefano Landi. L’intervento è conferma dell’attenzione al grande patrimonio artistico architettonico della città, agli interventi per la sua tutela, la collaborazione per le migliori soluzioni. Dalla sua realizzazione nel 1869, gli interventi a Fonte giae Gaia sono stati sporadici; nel 1970 l’Opificio delle Pietre Dure eseguì un consolidamento con fluorosilicati. Da allora non si hanno notizie di restauri completi, ma solo di manutenzioni dell’amministrazione comunale.