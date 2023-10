Sabato Granfondo dei trapiantati. Arrivo in piazza

Piazza del Campo sarà la tappa finale della Granfondo ciclistica dei trapiantati. La manifestazione, giunta alla sua 17esima edizione e partita da Bergamo l’8 ottobre, arriverà in Piazza del Campo sabato alle 16. Si tratta di una manifestazione sportiva non competitiva i cui protagonisti sono trapiantati d’organo, organizzata annualmente dall’associazione Amici del trapianto di fegato per promuovere le donazioni di organi e lo sviluppo della ricerca sui trapianti, insieme ad Associazione italiana donatori di organi, tessuti e cellule. Durante ogni tappa, i ciclisti trapiantati incontrano cittadini, istituzioni e volontariato per diffondere la cultura della donazione e del trapianto.

A Siena l’evento è patrocinato da Comune di Siena, Università e AouS. "È un piacere ed un onore ospitare l’arrivo della Granfondo – dichiara il sindaco Nicoletta Fabio – così come il successivo ricevimento in Sala delle Lupe, che coronerà una giornata dal grande valore simbolico". L’Azienda ospedaliera "è centro unico di riferimento in Toscana per i trapianti di cuore e polmone, oltre che sede della Banca regionale della cute e dei tessuti - ricorda il dg Antonio Barretta –. Nel nostro ospedale sono anche attivi il Centro trapianti di rene, il Centro trapianto cellule staminali emopoietiche e quello per il Trapianto di cornea".

La sera, alle 21, spettacolo lirico-teatrale al Santa Chiara Lab a ingresso libero: con i soprani Cristina Ferri, Laura Scapecchi, Valentina Saccone, il baritono Joseleo Logdat e il maestro Simone Marziali al pianoforte, il coro associazione culturale ’Liricorando’ e la compagnia teatrale Il Grappolo.