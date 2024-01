Sabato conferenza sul ’Tubone’

Sinistra per Colle riaccende i riflettori sulla vicenda della centrale idroelettrica sull’Elsa, l’ormai celebre ‘tubone’, sulla quale è calato il silenzio in attesa che la Corte di Cassazione comunichi la data della discussione del ricorso presentato dal Comune contro la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Lo farà con la conferenza ’Rinnovabile ma non sostenibile. Ovvero: tubone’, che ha organizzato sabato alle 17.15 nel salone della Piscina Olimpia. All’incontro, moderato dall’ex assessore Mauro Lenzi, prenderanno parte il professor Loreno Cecconi, docente di economia sviluppo e sostenibilità, e Riccardo Vannetti, candidato sindaco alle amministratrive di giugno sostenuto dalla stessa Sinistra per Colle, Pd, una parte di Colle in Comune e +Europa.