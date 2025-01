Rush finale per i bozzetti. Stop oggi alle 12

Chi sarà il senese che ha realizzato il bozzetto più bello e quindi verrà incaricato di dipingere il Palio di Provenzano? Oggi a mezzogiorno scade il termine per presentarli in Comune, poi la parola passerà ad una commissione che dovrà analizzarli e decidere. E che verrà nominata, con forte probabilità, già la prossima settimana. Il Drappellone del 2 luglio dovrà celebrare il quinto centenario dell’Accademia degli Intronati, storica istituzione culturale senese fondata nel 1525 e caratterizzata da un’intensa attività letteraria e teatrale. Come specificato nel bando, l’allegoria presente nel Drappellone dovrà dunque rifarsi ai temi o ai motivi connessi alla tradizione e all’eredità dell’Accademia degli Intronati, la cui storia è strettamente intrecciata con quella della città.

La sensazione è che i plichi con i bozzetti depositati in Comune saranno moltissimi vista la voglia degli artisti senesi di cimentarsi con l’opera che tutti i contradaioli desiderano portare nel museo. E’ stato Massimo Stecchi, come si ricorderà, l’ultimo senese a realizzare il Drappellone, sei anni fa, poi vinto dalla Giraffa con Tittia e Tale e quale.

Per quanto riguarda invece il Drappellone dell’Assunta il sindaco dovrebbe procedere come da tradizione, guardando a qualche artista di grande respiro. Sia il nome di chi ha vinto il concorso per luglio che quello per il Palio del 16 agosto si dovrebbe conoscere entro febbraio.