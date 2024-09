Running trekking e buon cibo

La bellezza del territorio, e quindi i paesaggi, le colline, il centro storico, l’arte, la cultura, i suoi sapori, si divulga anche grazie allo sport, un "motore" capace di attirare tanti appassionati che si mettono in viaggio per un’esperienza sportiva da vivere in prima persona ma anche per andare alla scoperta del luogo. E Montepulciano ne ha tante di ricchezze da mostrare, per questo non sorprende che ben 21 Paesi, dal Brasile al Canada, dall’Australia alla Germania, solo per citarne alcuni, saranno rappresentati alla "Montepulciano Run" edizione n. 7 che vede l’Asd "La Chianina" in prima fila e la sua sezione "running", da venerdì 4 a domenica 6 ottobre. Un evento ormai ben collaudato dedicato agli amanti della corsa, del trekking e del buon vivere. Otto diversi appuntamenti in grado di coinvolgere sia gli atleti professionisti che semplici appassionati di sport all’aria aperta, scegliendo tra la tradizionale maratona dai paesaggi mozzafiato fino alle passeggiate in notturna nel centro storico, senza dimenticare il tour enogastronomico nelle cantine poliziane (5 ottobre). Gli eventi competitivi prevedono la "Lumediluna" (7 km in notturna) per venerdì 4 ottobre alle 21.30 con partenza ed arrivo in Piazza Grande (anche come non competitiva); domenica 6 ottobre, invece, arrivano le gare podistiche da 14 km, 25 km e la 42 chilometri, tutte con partenza alle 9.30 da Viale della Rimembranza, nei pressi del Tempio di San Biagio; previsti anche eventi non competitivi. "La Montepulciano Run è un evento che celebra non solo la passione per lo sport, ma anche le bellezze del nostro territorio e la qualità della vita che promuoviamo", ha detto il sindaco Michele Angiolini.

L.S.