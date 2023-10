Roundtable 41 Siena: donazione a Insieme per i bambini di Siena

La grande ricchezza dell’umanità sta nella solidarietà. Anche quest’anno la Roundtable 41 Siena è riuscita, grazie alle attività sociali dell’anno 22-23, al contributo di Fidelity International per il tramite del dottor Alessandro Furrer Sales Director e di IWBank con il consulente finanziario Paolo Burroni, ex socio della tavola, a donare all’Associazione Insieme per i bambini onlus, diretta dal professor Salvatore Grosso, la somma di 1500 euro.

Non è la prima volta che la Roundtable 41 Siena dimostra sostegno e vicinanza alla Pediatria delle Scotte, tramite la Onlus dedicata: il rapporto ha portato l’anno passato a offrire, insieme a Nasienasi Vip, Rotary Club Montaperti, Jeka Wine bar, Contrada Castello di Piancastagnaio e al dottor Francesco Fusi, uno spirometro del valore complessivo di circa 15mila euro. Inoltre, da ormai due anni, insieme a Edilizia acrobatica Siena viene organizzata dall’associazione senese la calata dei Babbi Natale, suggestiva e divertente iniziativa che si conclude con consegna di regali ai bimbi ospiti del reparto. La Roundtable è un’associazione attiva a Siena dal 1990.