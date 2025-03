Round Table di Siena, il concorso. Ecco chi sono gli studenti vincitori della terza edizione

All’Art Café Chigiana si è svolta la premiazione della terza edizione della borsa di studio intitolata ad Alessandro Bonelli, grande amico, socio, presidente e punto di riferimento per la Round Table di Siena, l’Union Europeenne des Gourmets della Toscana e il Rotary Club Siena Montaperti. Sono stati premiati tre ragazzi meritevoli che hanno concluso il loro ciclo di studi superiori in ognuno degli indirizzi dell’Istituto B. Ricasoli nei tre plessi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino. Sono risultati vincitori gli alunni: Elena Ciarpi nell’indirizzo Enotecnico, Rebecca Scopetani Enogastronomico ed Alessio Feri Agrario. La manifestazione si è conclusa con un piacevole brindisi con i vincitori, poi l’appuntamento tra circa un anno per la 4° edizione della Borsa di Studio Alessandro Bonelli.