Roulotte distrutta dal fuoco. Via all’iniziativa solidale per ricomprare il mezzo

Missione benefica per restituire a Natascia la roulotte distrutta da un incendio. Era lo spazio in cui viveva, insieme con il cagnolino, fino al drammatico incendio che ha distrutto il suo alloggio mobile parcheggiato nel piazzale ai Fosci. A Poggibonsi la Misericordia, insieme con la Caritas e la società San Vincenzo de’ Paoli, ha promosso adesso una iniziativa solidale per restituire a Natascia quel mezzo che in qualche misura rappresentava la vita, sia per lei che per l’inseparabile cucciolo a quattro zampe. Spiega Vallis Berti, governatore della Misericordia, dalla sede di via Alessandro Volta della Confraternita: "Come avrete appreso dalla stampa locale, alcune settimane fa, nella notte un improvviso incendio ha completamente distrutto la roulotte in cui viveva una persona che continuativamente assistiamo. Per fortuna non ha subìto danni a livello fisico, però in seguito all’evento Natascia è rimasta priva dell’unico riparo di cui poteva disporre. La Misericordia,con la Caritas e la San Vincenzo de’ Paoli, ha dato il via a una raccolta di fondi per poter acquistare una roulotte usata, che è stata già individuata". Berti invita la comunità di Poggibonsi ad aderire al progetto, in modo che Natascia possa di nuovo affidarsi a un rifugio. Con l’auspicio che, anche nella precarietà della sistemazione, Natascia riesca a ritrovare un po’ di speranza, dopo la gran paura di quegli attimi nei quali aveva rischiato di rimanere prigioniera della furia delle fiamme, riuscendo comunque a salvarsi senza però poter fare alcunché per evitare il disfacimento della roulotte per via dell’incendio. "A nome di tutti – prosegue Berti – rivolgo un accorato appello alla vostra generosità e sensibilità per consentirci di raggiungere questo obiettivo. Vi ringrazio infinitamente per quanto vorrete e potrete contribuire per questa causa e che Iddio ve ne renda merito". In conclusione la Misericordia ricorda che è possibile effettuare donazioni sul conto corrente (Iban IT38I0842571940000040182 958), aperto presso la Banca di Cambiano agenzia di Poggibonsi, con causale "offerta roulotte", oppure direttamente alla sede della Misericordia di Poggibonsi in via Alessandro Volta, 38/a in orario di ufficio.

Paolo Bartalini