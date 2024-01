Rotatoria di Fontebecci, si accelera: "Massima attenzione alla viabilità"

"Eseguite operazioni di pulizia e picchettamento e sono in corso le ultime verifiche con Acquedotto del Fiora e Terna per l’esatto tracciamento della sede stradale, in modo che lo stesso non interferisca con la posizione e le opere di manutenzione della tubazione dell’acquedotto e delle linee di alta tensione". Così l’assessore all’Urbanistica Michele Capitani, rispondendo all’interrogazione del consigliere Chiara Parri (Sena Civitas) in merito alla realizzazione del collegamento viario tra Fontebecci e via Giovanni Paolo II. Collegamento che, ha ricordato Capitani, "è atteso dal 2009".

"La zona di Fontebecci – ha spiegato il vicesindaco – è attualmente cantierizzata. Nella zona oggetto d’intervento, che vede a sinistra la presenza dell’acquedotto e a destra le linee di alta tensione, entrambi interrati, anche piccole modifiche di posizione possono causare problemi realizzativi, ed è proprio questa peculiare condizione che ha determinato i ritardi nell’inizio dei lavori". Fatta questa premessa, l’assessore ha sottolineato l’importanza di "soffermarsi sulla valutazione del traffico, dal momento che l’opera ha il suo fondamento proprio nello snellimento della viabilità. Il progetto di modifica della viabilità nell’area Siena Nord-Fontebecci, da realizzarsi a scomputo degli oneri del supermercato Conad di nuova costruzione, è corredato da uno studio di impatto viabilistico che ha analizzato le ricadute in termini di traffico sulla viabilità della zona".

E ancora: "Lo studio ha previsto, come effetti del traffico indotto dal nuovo punto vendita, un modesto peggioramento dei tempi di attesa alle intersezioni rispetto alla situazione precedente alla costruzione del supermercato e un miglioramento con l’apertura del nuovo asse viario di collegamento tra la rotatoria di Fontebecci e viale Giovanni Paolo II".

"Lo studio – ha proseguito Capitani – ha analizzato lo stato antecedente l’intervento ed eseguito una valutazione degli effetti determinati dal futuro carico veicolare indotto dalla realizzazione del progetto. Oltre alla realizzazione della media struttura di vendita, sono stati valutati in particolare l’introduzione del nuovo asse viario di raccordo (la ’bretella’) tra la rotatoria esistente, l’intersezione tra Ss 222, via delle Province, via Chiantigiana e viale Giovanni Paolo II (Strada Fiume) e l’introduzione di una nuova rotatoria su viale Giovanni Paolo II in corrispondenza della nuova bretella, oltre ad alcune modifiche della rotatoria esistente di Fontebecci per ampliare la sua capacità di smaltimento. Intervento, quest’ultimo, già realizzato".

L’assessore ha aggiunto: "Per ricostruire lo stato antecedente la realizzazione del nuovo punto vendita, sono stati simulati nove scenari differenti, dati da diverse combinazioni dell’ora di simulazione (punta mattutina o serale), dell’entità dei flussi (antecedenti la struttura di vendita, incrementati dalla presenza della struttura, e futuri, ovvero tra quindici anni), della conformazione della rete (antecedente la struttura di vendita o modificata con la bretella, con la rotatoria di intersezione sulla strada Fiume e le modifiche alla rotatoria di Fontebecci). I risultati delle simulazioni – è la conclusione – hanno stimato che, seppur con alcune criticità, l’entrata in opera della media struttura di vendita, sia allo stato attuale che nei prossimi quindici anni, avrebbe comportato un aumento dei flussi tali da non impattare sulle prestazioni operative generali della rete, sia in corrispondenza delle ore di punta mattutine che serali, e che la successiva realizzazione della bretella produrrà degli effetti positivi nell’area riequilibrando i flussi nelle varie intersezioni".