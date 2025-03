Rossana Salluce, Pd: "Guardiamo avanti. Solo uniti si vince"

Per ogni cittadino - in particolare per chi ricopre cariche politiche e pubbliche a ogni livello - la Giornata Internazionale della Donna costituisce un prezioso momento di riflessione; un’opportunità unica per ricordare le conquiste politiche, economiche e sociali raggiunte e ribadire l’impegno corale per la parità di genere, attraverso misure di carattere legislativo e buone prassi condivise, che coinvolgano l’intera società.

In 15 anni nell’associazionismo - con un impegno personale che continua tuttora - ho sperimentato il valore e il supporto del patrimonio umano e professionale di Siena e della sua provincia nell’elaborare protocolli, accordi di partenariato con enti pubblici e privati, nell’istituzionalizzare una rete di cooperazione che prima era solo informale e rimessa alle sole specifiche sensibilità delle amministrazioni, col fine ultimo di incidere concretamente sulla vita delle persone.

L’impegno politico cui sono stata chiamata dalla comunità democratica di Siena mi impone la responsabilità di fare un passo avanti, di chiamare a raccolta tutte le forze politiche, associative, sindacali e di categoria, lanciando loro un appello per azioni concrete sul fronte dell’occupazione femminile e dell’educazione affettiva e di genere.

Per non fare dell’8 marzo una celebrazione vuota, ma il momento per promuovere politiche che favoriscano la parità di genere, la protezione dei diritti delle donne e il pieno accesso a tutte le sfere della vita, dalla politica alla cultura, dall’economia alla scienza, uniamo le forze e guardiamo avanti. Solo uniti si vince!". Rossana Salluce, segretaria PD.