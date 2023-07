Rogo a Gallina, a fuoco 4 ettari. Vigili da Montalcino e Piancastagnaio

Oltre tre ore è durato ieri l’intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo che si era sviluppato nella campagna di Gallina, frazione di Castiglione d’Orcia. L’area interessata dalle fiamme distava un centinaio di metri dalla strada che dall’abitato porta verso il Ponte delle Nove Luci, crollato oltre dieci anni fa. Questo è il periodo della trebbiatura per cui sono stati proprio addetti agricoli ad accorgersi che si era sviluppato un incendio. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Montalcino ed un’altra da quello di Piancastagnaio. In un momento come l’attuale, con temperature elevatissime, bisognava circoscrivere immediatamente il rogo, evitando che si allargasse. Per questo sono entrati in azione anche alcuni mezzi agricoli che hanno lavorato il terreno in maniera tale da rompere il fronte del fuoco. Che ha interessato alla fine una superficie circa 4 ettari e mezzo. Quanto alle cause sono in corso di accertamento. L’intervento è iniziato poco prima delle 15 e finito circa tre ore dopo.

Occorre in linea generale grande attenzione in questo periodo. Non a caso fino al 31 agosto la Regione Toscana ha istituito anche il periodo ad alto rischio incendi boschivi per cui vige il divieto assoluto di abbruciamenti su tutto il territorio regionale e, di conseguenza, anche sul quello della provincia di Siena..

Le altissime temperature di questi giorni, poi, rendono ancora più secco il terreno e le sterpaglie. Basta pensare che a Monteroni d’Arbia sono stati raggiunti 37° e a Siena superati i 36° con un tasso di umidità che arrivava al 70%. Nel prossimi giorni ci dovrebbe essere, secondo MeteoSiena 24, un lieve calo ma le temperature torneranno a riaccendersi nel fine settimana e all’inizio della prossima quando potrebbero sfiorare anche i 40 gradi.

La.Valde.