Robur, testa al campo. Tra ’misteri’ e certezze

Inizia una settimana importante per il Siena, quella che tra l’altro porterà i bianconeri all’esordio di campionato contro il San Donato Tavarnelle nella riproposizione del match di Coppa Italia di domenica scorsa.

C’è attesa però per i due appuntamenti fuori dal campo in programma nelle prossime ore. Questa sera alle 19, in una conferenza aperta anche ai tifosi che si terrà allo stadio Franchi, la società comunicherà qualcosa sulla quale però vige il riserbo più assoluto. Difficile pensare che il tema non sia il futuro del club, ma non vi sono certezze. Mercoledì sera alle 20 al Battistero di Piazza San Giovanni, si terrà invece la presentazione della rosa che si appresta a iniziare il campionato e i relativi numeri di maglia che dopo l’anno in Eccellenza torneranno fissi. In mezzo ai due eventi, domani pomeriggio, Bianchi e compagni torneranno in campo al Bertoni per iniziare la preparazione in vista della prima giornata di andata. Il test (non annunciato) contro lo Zenith Prato ha lasciato buone sensazioni rispetto alla gara persa contro l’undici di Bonucelli sei giorni prima.

La squadra è sembrata decisamente più brillante e anche la scelta dell’undici iniziale, con le tre quote schierate tra porta e corsie laterali difensive è sembrava azzeccata. Ha destato ottime sensazioni anche il neo arrivato Semprini, autore di un bel gol di testa contro i neo promossi pratesi e di ottimi movimenti con Galligani e Candido alle sue spalle.

Le firme dell’ex Lucchese e Taranto e di Fort, che con Semprini ha in comune la militanza nella Fermana dell’anno scorso, hanno sostanzialmente chiuso la rosa a disposizione di Magrini.

Il mercato di serie D sarà aperto per tutto il mese e ovviamente resta la possibilità di attingere dagli svincolati ma la sensazione e che per adesso la società andrà avanti così anche come under (tre 2006, quattro 2005 e tre 2004). Oggi si apre anche l’ultima settimana di campagna abbonamenti: c’è tempo fino alle 24 di sabato 7 per acquistare la tessera infatti.

Guido De Leo