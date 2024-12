Robur sprecona ma colpo da tre punti. E’ decisiva la ‘zampata’ di Boccardi

F. GAVORRANO

0

SIENA

1

F. GAVORRANO (4-2-3-1): Antonini; Rosini (27’ st Grifoni), Morelli, Brunetti (29’ st Cellai), Scartoni; Kondaj (43’ st Souare), Lo Sicco; Zini (31’ st D’Este), Tatti, Kernezo; Pino.

Panchina: Romano, D’Agata, M. Masini, Cret, Morgantini. Allenatore Masi.

SIENA (4-3-1-2): Stacchiotti; Morosi, Achy, Cavallari (16’ st Biancon), Di Paola; Mastalli, Lollo (16’ st Bianchi), Pescicani (16’ st Ricchi); B. Masini (29’ st Farneti); Boccardi, Galligani (37’ st Giannetti).

Panchina: Giusti, Candido, Hagbe, Di Gianni. Allenatore Magrini.

Arbitro Menozzi di Treviso (Cagiola e Bosco).

Rete: 16’ st Boccardi.

Note – Ammoniti: Lollo, Cavallari, Kernezo, Morosi; angoli 4-2; recupero 2’ pt e 4’ st.

BAGNO DI GAVORRANO – La Robur rialza la testa. Nella partita forse più complicata i bianconeri dimostrano di saper reagire alle avversità e con il gol di Boccardi conquistano tre punti pesanti per la classifica e soprattutto per il morale. Poi, come racconta la storia di questa stagione, il Siena quando vince non lo fa mai senza soffrire e nemmeno mettendo al sicuro il risultato prima del triplice fischio finale. Ogni punto bianconero è sudato e in discussione fino all’ultimo respiro di gioco.

Eppure nel primo tempo di Bagno di Gavorrano il Siena domina, potrebbe segnare più volte, ma non riesce mai a metterla dentro ribadendo la sua sterilità in zona gol. Nei primi sei minuti tre occasioni per la Robur. Prima Galligani per Boccardi e paratissima del portiere di casa, poi Di Paola ancora per Boccardi e tiro sul fondo, infine Pescicani dal limite e facile bloccaggio dell’estremo difensore. Finita? Nemmeno per idea, segnatevi il nome di Galligani, minuti 12, 16 e 19, tripla incursione dell’attaccante con tiro prima sporcato in angolo da un difensore, poi bloccato e infine fuori misura. Al 28’ ancora il Gallo imbeccato da Marini per un’altra conclusione non all’altezza: troppo debole e centrale. Ma il Follonica Gavorrano è in campo? Relativamente, ma allo scadere ecco la grande occasione per Kondaj che da ottima posizione spara alle stelle.

Nella ripresa, al minuto 15, la svolta. Triplo cambio di Magrini per l’ingresso di Ricchi, Bianchi e Biancon, e qualche secondo dopo il primo serve il secondo che mette al centro per il gol-partita di Boccardi. Dopo il vantaggio ci si aspetta la reazione del Follonica Gavorrano che però è poca roba. Qualche protesta per un contatto in area Achy-Kernezo ma l’arbitro non abbocca. La Robur controlla bene e i brividi arrivano tutti nel recupero, prima una grande chiusura di Achy che anticipa anche Stacchiotti in uscita e spedisce in angolo, poi il piedone di Morosi che respinge sulla linea il colpo di testa di Pino, altrimenti destinato in rete. E’ fatta! Il Siena vince e torna a sorridere. Sospiro di sollievo.

Paolo Brogi