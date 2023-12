"Roberto Abbiati al Politeama di Poggibonsi: Due Imperdibili Appuntamenti di Teatro"

L’attore Roberto Abbiati al Politeama di Poggibonsi con due imperdibili appuntamenti di teatro. ’Circo Kafka’, in scena questa sera alle 21 e ’Una tazza di mare in tempesta’, venerdì 8 con tre repliche: 17.30, 18.30 e 19.30, per massimo 25 spettatori a volta.

Gli spettacoli saranno in sala set e fanno parte della rassegna Discipline(s). Biglietti: 12 euro intero, 10 ridotto (under 35) e 5 euro (under 12 e studenti superiori). Roberto Abbiati attore, musicista e illustratore, insieme a Bano Ferrari e Carlo Pastori fonda il Teatro d’Artifici.

Fabrizio Calabrese