Rivoluzioniamo la nostra dieta: ’sfiziosità dal mondo’

Molti di quelli che in Europa sono considerati "cibi del futuro", in altri continenti vengono invece consumati abitualmente già da tempo. Infatti in diversi paesi del mondo stanno sperimentando ricette a base di insetti che vengono definite "vere sfiziosità" come per esempio in Cambogia dove la tarantola viene fritta con aglio sale, zucchero e spezie, in Cina dove gli scorpioni scoiattoli vengono infilzati e conditi prima essere messi nell’olio caldo, in Messico dove croccanti cavallette fritte vengono servite con una spolverata di lime e chili, in Brasile dove le formiche vengono cotte a grappoli e ricoperte con cioccolato per un gustoso fine pasto, in Congo i vermi della foresta insaporiscono la polenta di manioca e in Camerun e Angola i grilli finiscono in padella con cipolle e peperoncino.

Anche se sarà complicato riuscire ad abituarsi ad un’alimentazione così diversa da quella attuale, nel futuro dovremo probabilmente sperimentare nuovi metodi di cucina alternativi introducendo nuove emozioni e gusti nella nostra dieta. Nella società occidentale l’ostacolo più grosso all’introduzione degli insetti nella dieta quotidiana è culturale e la sola idea di cibarsi di grilli e larve genera disgusto. A noi occidentali suonano indigesti, ma chi li ha provati assicura che si tratta di raffinate prelibatezze e se riuscissimo a mangiarli senza pensare troppo a cosa sono magari scopriremo anche che ci possono piacere.

Dobbiamo quindi trovare un modo per ingannare i nostri occhi e la nostra mente! Chissà che un Visore non ci possa aiutare!!!!!