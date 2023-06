Rivoluzione alle Poste Abbadia, nasce ’Polis’ Tanti servizi per i cittadini

di Massimo Cherubini

Presto Poste Italiane avvieranno i lavori che porteranno ad una profonda trasformazione dell’ufficio di Abbadia San Salvatore. E’ uno dei primi della provincia interessato al progetto "Polis" (che Poste intende realizzare in un programma quinquennale, iniziato lo scorso anno per concludersi nel 2026) che "trasformerà" ben settemila uffici ubicati nelle località con meno di quindicimila abitanti. Un cambio che consentirà ai cittadini di poter usufruire in questi uffici di Poste di svariati servizi: dalla richiesta della carta d’identità a quella del passaporto; i certificati anagrafici e giudiziari,i documenti previdenziali. Tra i primi uffici interessati alla profonda trasformazione vi è, come detto, anche quello di Abbadia San Salvatore. La notizia è stata ufficializzata, in questi giorni, con una lettera a firma del condirettore generale di Poste Giuseppe Lasco. "Una notizia -il commento del sindaco Fabrizio Tondi- attesa perché ho seguito la presentazione del progetto. Agli inizi di quest’anno Poste ha invitato tutti i sindaci dei comuni con meno di quindicimila residenti. Ho subito capito che il progetto è destinato a dare servizi ai cittadini, peraltro h24, dei comuni interessati, all’avanguardia". Un miliardo e duecento milioni di euro l’investimento totale per il progetto Polis che è inserito nel Piano Complementare PNRR – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale -, promosso dal Governo, il cui obiettivo -si legge nella lettera inviata al sindaco- "è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne di Comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti". Una innovazione profonda, che si proietta nel mondo digitale per snellire tutte quelle attese, quelle procedure, che oggi vengono richieste per questi servizi. L’ufficio, gli uffici interessati, (nella nostra provincia ce ne sono diversi) subirà una radicale trasformazione. Per i locali dell’ufficio di Abbadia presto inizieranno i lavori. Che richiederanno anche momentanee, temporanee chiusure. A tal fine Poste Italiane ne darà tempestiva offrendo le alternative per usufruire dei servizi.