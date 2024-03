’Ritratti in piazza’. Gli studenti dell’artistico disegnano nel Campo

Torna l’appuntamento con ’Ritratti in Piazza’, iniziativa, organizzata con il supporto del Comune, che coinvolge gli studenti del liceo artistico Boninsegna. Nei giorni venerdì 24 e sabato 25 maggio gli studenti delle classi terze del Liceo saranno in Piazza del Campo (Cortile del Podestà in caso di maltempo) per realizzare ritratti a cittadini e turisti, disegni che saranno poi rilasciati gratuitamente. "Con l’obiettivo di valorizzare sempre i nostri giovani – spiega l’assessore Michela Papi – abbiamo deciso di promuovere l’iniziativa che mette in mostra le competenze artistiche degli studenti".