Ritratti artistici e Operetta ’Full immersion’ di Fabio E Michelotti sferza il Pd

di Cristina Belvedere

Dopo le fatiche elettorali e l’incontro informale con il civico Fabio Pacciani, la candidata sindaco del centrodestra Nicoletta Fabio ieri ha voluto trascorrere una giornata all’insegna della senesità. La full immersion è iniziata nel Cortile del Podestà, dove è in corso ’Sòna Sòna campanella’, la mostra che conclude il progetto del Comitato amici del Palio. Dopo una visita rapida agli elaborati, Fabio si è fermata con gli studenti del Liceo artistico ’Duccio di Buoninsegna’, impegnati a ritrarre con diverse tecniche turisti e residenti. La candidata sindaco non ci ha pensato due volte e ha preso posto, scegliendo come artista lo studente Carol Lazzerini, 16 anni, giacca a pois colorati e tratto deciso, considerato uno dei migliori illustratori del Liceo artistico, che ha riprodotto Fabio in stile cartoon. In serata invece la candidata sindaco ha presenziato all’Operetta dei Goliardi al Teatro dei Rinnovati: "Ho frequentato la Goliardia di cui ho mantenuto lo spirito. Roberto Ricci era mio compagno di scuola – ha ricordato –. Per citare l’inizio di una sua canzone (chiaro il riferimento al ballottaggio, ndr), ’non sono una che fa chiacchiere’".

Intanto il parlamentare di FdI, Francesco Michelotti, manda "un messaggio chiaro e semplice" al Pd: "Il vostro gioco è fin troppo scoperto e puerile. Si attacca la destra per cambiare il senso dell’appuntamento elettorale del 28 e 29 maggio. Il ballottaggio non è il secondo tempo delle Politiche di settembre. ll 28 e 29 maggio i senesi saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco.Si sceglierà fra due donne, la loro storia, ciò che rappresentano, il loro passato professionale e, per Anna Ferretti, anche quello politico amministrativo nella Giunta Ceccuzzi fino alle dimissioni da assessore". E infine: "Il centrodestra ha delegato la rappresentanza della nuova amministrazione comunale a Nicoletta Fabio e sarà a servizio della città garantendo il filo diretto con il governo. I senesi non sprecheranno questa occasione storica per Siena".