"Ritorna la 'Sporcellata': un appuntamento culinario imperdibile ad Aquila"

· AQUILA

– Domani torna un appuntamento culinario imperdibile, ormai divenuto un vero classico: la ‘Sporcellata’! Di seguito il ricco menù: Tonno del Chianti, Buristo, Soppressata, Porchetta, Pasta corta con ragù di maiale, Prosciutto Arrosto, Tegamata di Maiale, Fagioli con le Cotiche, Fegatelli, Migliacci. Vi aspettiamo!

· BRUCO

– Oggi alle 21 in prima e 21,30 seconda convocazione, si terranno tre assemblee. Assemblea del gruppo donatori di sangue. Odg: Comunicazioni Presidente, Approvazione rendiconto sulle attività del Gruppo (art. 13 Regolamento del Gruppo Donatori di Sangue), Varie ed eventuali. A seguire assemblea della società. Odg: Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente (art. 5-terzo comma del Regolamento Assembleare), Comunicazioni del Presidente, Discussione e approvazione bilancio consuntivo (art. 17 lettera A dello Statuto della società), Varie ed eventuali. A seguire assemblea del popolo. Odg: Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente (art. 5-terzo comma del Regolamento Assembleare), Comunicazioni dell’On.do Rettore, Resoconto Ba’o Bello, Relazione sull’attività del Comitato il Giardino, Varie ed eventuali. Le assemblee saranno effettuata nei locali del museo della contrada.

· CIVETTA

– Mercoledì 21 febbraio alle 21,15 in prima ed alle 21,30 in seconda convocazione nella sala delle vittorie ‘Sabatino Mori’, la convocazione del Consiglio generale per discutere il seguente ordine del giorno: Comunicazione del risultato delle elezioni del 10 e 11 febbraio 2024, Insediamento degli Organi eletti, Varie ed eventuali.

· LEOCORNO

– Domani pizza in società.

– Domenica 18 cena della domenica con partita.

– Sabato 24 cena della caccia.

– Domenica 25 cena della domenica con partita.

· ONDA

– Mercoledì 21 febbraio cena alla Duprè con il Siena Fc. In cucina Piera. Prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

– Sabato 2 marzo alla Duprè torna la cena della nana. In cucina Leo & Marco Bigliazzi con Sara e co. È possibile prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

· PANTERA

– Domani appuntamento con la pizza in Società e la premiazione del vincitore del FantaSanremo! Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (338 8410550), Camilla (3388697 893) o Bianca (3345726660). La prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

– Giovedì 22 febbraio alle 21,30 assemblea generarale con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni Priore, Comunicazioni Capitano, Nomina Commissione per la revisione degli Statuti,

Varie ed eventuali.

· SELVA

– Oggi Aperò e Rinotombola (prenotazione per la cena obbligatoria).

– Domani Sabato Selvaiolo (prenotazione obbligatoria).

– Venerdì 23 febbraio: Aperò in Rummeria

– Sabato 24 febbraio: Sabato Selvaiolo (prenotazione obbligatoria).

– Lunedì 26 febbraio alle 21,30 assemblea generale al museo della contrada.

· TORRE

– Oggi alle 18 il Gruppo Donne, in collaborazione con i medici pediatri Torraioli Mauro Caini, Valentina Canocchi, Anna Maria Ermini ed Emily Ciabatti, organizza un incontro dal titolo ‘Prevenzione e gestione delle situazioni di emergenza nei bambini’.