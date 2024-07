Ritorna ’Di borgo in borgo’. Teatro e musica animano le piazze

Teatro e musica, in una rassegna diffusa lungo il territorio di Montalcino, che ha il sapore dell’estate e delle serate all’aperto. Torna ‘Di borgo in borgo’, il cartellone organizzato dal Teatrino dei Fondi con il Comune di Montalcino, che giovedì 11 si apre alle 21,30 a Torrenieri, in piazza del Mercato, con Stefano Santomauro in ’Like’, scritto in collaborazione con Francesco Niccolini, per la regia di Daniela Morozzi.

Un monologo divertentissimo sul modo in cui la tecnologia ci ha cambiato la vita, in alcuni casi stravolgendola. Venerdì 12 stessa ora a San Giovanni d’Asso, all’Orto di Sesto, il trio popolare composto da Benedetta Pallesi, Veronica Bigontina e Lisa Santinella si esibirà con il gruppo noto come De’ Soda Sisters. Sabato 13 a Sant’Angelo Scalo, in via Grossetana, sarà la volta di Leggera Electric Folk Band e della sua straordinaria miscela di musica rock e canzoni della tradizione popolare.

Sabato 20 a Castelnuovo Abate, in piazza Nuova, si esibiranno Lorenzo Nocci (sax baritono), Duccio Santi (sax tenore) e Iacopo Conte (pianoforte) in ‘Tra tango e jazz’. Domenica 28 Montisi, in via Umberto I arriva ‘L’Uomo Tigre’, di e con Andrea Kaemmerle. Giovedì 1 agosto, dalle 17 al giardino della Fortezza di Montalcino giochi in piazza e alle 18.30 il nuovo spettacolo per bambini del Teatrino dei Fondi. "La rassegna – spiegano i curatori – si pone l’obiettivo di promuovere la cultura con un ventaglio di proposte per attirare il pubblico locale e i turisti, regalando un’atmosfera coinvolgente e unica".