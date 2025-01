Ritardi sulle linee ferroviarie, scadenza entro fine mese per ottenere i rimborsi

Hanno tempo fino al 31 gennaio prossimo i pendolari del treno per ottenere il bonus di ottobre 2024 per i ritardi e la soppressione di corse. Tutti i possessori dell’abbonamento mensile potranno presentarsi alla propria biglietteria e ottenere uno sconto del 20 per cento sull’acquisto del prossimo abbonamento oppure fare domanda di rimborso riempiendo il modulo disponibile sul sito di Trenitalia e inviandolo via mail. Saranno risarciti per i disagi subiti nel mese di ottobre anche i tanti pendolari della Valdelsa, che prendono i treni della sempre più critica linea ferroviaria Siena-Empoli, in attesa dei lavori di raddoppio ed elettrificazione.