"Ritardi nei cantieri sull'AutoPalio a Siena: cosa sta succedendo?"

"Code continue sulla Firenze-Siena, a causa di cantieri che avrebbero dovuto vedere la conclusione dei lavori già da qualche settimana, e che invece sono ancora molto indietro. Vogliamo capire quando saranno terminati i vari lotti e per quale motivo spesso non si vedono più di due-tre operai all’opera". È quanto chiede il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Marco Stella, che in un’interrogazione spiega: "L’Autopalio è un’arteria viaria di primaria importanza per collegare i due capoluoghi, ed è percorsa ogni giorno da 60mila pendolari, senza contare i turisti che si recano a visitare due tra le più importanti città d’arte italiane". E ancora: "Il cantiere con più problemi – sottolinea Stella – è quello subito dopo l’imbocco della superstrada dal lato di Siena, lungo quasi 10 chilometri, aperto per l’adeguamento di alcuni tratti delle barriere di sicurezza centrali. I lavori sono iniziati il 20 gennaio scorso e dovevano finire il 28 agosto scorso, ma dal sito dell’Anas è stato realizzato solo il 20% dell’intervento. Ci sono poi i cantieri sui viadotti Docciola e Falciani, a pochi chilometri da Firenze, che dovrebbero terminare il 15 febbraio 2024. Ma sul sito dell’Anas risulta realizzato solo il 10% degli interventi. Chiediamo alla Regione se è a conoscenza di questi gravi ritardi e cosa intende fare in merito".