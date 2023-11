Ritardi e soppressioni. Altri disagi sui treni

Per chi viaggia in treno i disagi non finiscono mai. Ai problemi di domenica legati al secondo stop dei convogli da Empoli a Firenze per lavori su un viadotto, ieri se ne sono aggiunti. A segnalarli è il Comitato pendolari Valdelsa, di cui fanno parte 592 persone. "Dopo il fine settimana con la linea Empoli Firenze sospesa – lamentano – ieri un treno ha accusato 20 minuti di ritardo e un altro stato è cancellato. Inoltre le carrozze erano gelide. Siamo saliti sul Blues, pigiati come bestie". L’ultimo fine settimana di blocco dei treni sulla tratta Empoli-Firenze sarà quello del 4 e 5 gennaio. I convogli circoleranno solo tra Siena e Empoli. I collegamenti tra Siena e Firenze saranno in treno solo tra Siena e Castelfiorentino, da dove si proseguirà o arriverà con bus sostitutivi. Da Empoli si potrà raggiungere Firenze in treno fino a Castelfiorentino e da qui in autobus per Firenze e viceversa. Le sei Frecce giornaliere tra Roma e Genova via Firenze Campo Marte saranno deviate via Pisa-Livorno-Grosseto e subiranno variazioni di orario, con soppressione delle fermate intermedie di Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina.