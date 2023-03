Rissa tra baby gang a Poggibonsi Arrivano i vigili, ragazzini in fuga

di Marco Brogi

Due baby gang che se le danno di santa ragione nel centro di Poggibonsi, in tutto una decina di ragazzi, l’incredulità dei passanti, l’arrivo della polizia municipale che seda la rissa, alcuni partecipanti alla scazzottata che si danno alla fuga a piedi, almeno due di loro, stando al racconto di alcuni dei numerosi testimoni, bloccati dopo un rocambolesco inseguimento a piedi. E’ il ‘film’ di quanto accaduto nel week-end intorno alle 19 nella centralissima piazza Matteotti a Poggibonsi.

Scene di ordinaria violenza sotto gli occhi di tante persone. Sono state proprio alcune di loro, assistendo alla rissa, a dare l’allarme, temendo per l’incolumità dei ragazzi coinvolti. E’ un pomeriggio come tanti, quando due gruppetti di ragazzi sui 17, 18 anni, forse arrivati da qualche località vicina per continuare una discussione di qualche giorno prima, all’improvviso iniziano a picchiarsi senza esclusione di colpi. Probabilmente si erano dati appuntamento per un chiarimento a suon di pugni e calci. Ignoti per adesso i motivi alla base dell’alterco poi sfociato in rissa. C’era ancora molta gente per strada e quei ragazzi che si stavano affrontando a mani nude non sono passati inosservati. "Erano una decina e si stavano picchiando selvaggiamente. Mi sono preoccupato molto. C’era il rischio che qualcuno potesse farsi molto male. Poi è arrivata la polizia municipale e i ragazzi sono scappati".

Nel racconto di uno dei numerosi testimoni c’è tutta la drammaticità di quei momenti. Quando la pattuglia della municipale giunge in piazza Matteotti c’è un vero e proprio ‘fuggi fuggi’. I bollenti spiriti si danno alla fuga per le vie del centro, inseguiti dalla polizia municipale. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, un paio di ragazzi sarebbero stati raggiunti e identificati. Non si conoscono altri particolari, anche perché le indagini sono coperte dal massimo riserbo e nulla traspare.

Di certo c’è soltanto che quei due gruppetti di giovani si sono presi a botte e che l’intervento della polizia municipale del comando cittadino ha messo fine alla violenta scazzottata. Per altri particolari e per sapere se sono scattate denunce o meno bisognerà aspettare. Episodi analoghi, sempre in Valdelsa, erano avvenuti anche due anni fa. Ci fu addirittura una spedizione punitiva di una baby gang di Poggibonsi contro i rivali colligiani. Un gruppetto di ragazzi partì da Poggibonsi con catene, manganelli e volto coperto da caschi e cappucci. Furono denunciati 16 giovani, di cui 8 minorenni.