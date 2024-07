Rissa in Camollia, accoltellato. Il ferito ricoverato al policlinico

di Laura Valdesi

SIENA

Rissa in Camollia, ci sarebbe scappato un fendente. Questi i dati certi di un episodio i cui contorni sono iniziati a delinarsi, seppure sfumati, con il passare delle ore. Perché il fatto, a seguito del quale un giovane si trova ricoverato al policlinico delle Scotte per via della ferita, è accaduto nelle prime ore di domenica 30 giugno. Intorno alle 1, forse un po’ dopo, chi vive nel rione (ancora ben sveglio nelle notti della Festa) ha visto i lampeggianti. Quelli delle volanti della questura, poi la sirena del 118 che è intervenuto anche se non avrebbe portato poi nessuno in ospedale. Com’è arrivata allora in pronto soccorso alle Scotte la persona ferita? Si è accorta dopo dell’accaduto ed è andata a farsi vedere? Solo gli investigatori potranno chiarire questi aspetti. Come sempre avviene, in casi delicati così, è stata poi la squadra mobile a prendere in mano il bandolo delle indagini iniziando ad ascoltare i presenti. Che devono ora ricostruire la dinamica dei fatti. Capire come è iniziata la discussione fra un gruppetto di 4 persone dove sembra che ci fossero un paio di stranieri e altrettanti italiani. Occorre ricostruire se già in precedenza frequentavano il rione e va poi compreso quale è stata la scintilla che ha scatenato la lite. Eccessi alcolici? Oppure c’è dell’altro? Il reato che si profila per i presunti partecipanti al parapiglia – che altri giovani avrebbero cercato di allontanare – è quello di rissa aggravata. Se è vero che una persona è in ospedale per la coltellata o, comunque, una ferita di arma da taglio. Ma chi l’ha sferrata?

La zona di Camollia dove è accaduto l’episodio è piena zeppa di telecamere di videosorveglianza: sarà certo da qui che si partirà per ricostruire chi c’era quella sera e la dinamica dell’episodio. Che conferma la delicatezza di questa parte della città dove, nel corso del tempo si sono verificati fatti finiti alla ribalta della cronaca, dalle botte fra rider con uno che era finito accoltellato nel settembre 2022, più di recente la rapina alla farmacia con la minaccia di una siringa.