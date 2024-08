Riqualificazione parco Ochino. Iniziati i lavori

Ieri mattina, le squadre comunali delle strade e delle aree verdi sono intervenute al parco Bernardino Ochino, all’Acquacalda, per effettuare un intervento di messa in sicurezza della pavimentazione all’ingresso lato via Aldobrandino da Siena. Un’operazione finalizzata a garantire un accesso più sicuro e agevole ai cittadini che frequentano il parco, e che negli scorsi mesi si erano rivolti all’amministrazione comunale per segnalare le difficoltà di ingresso all’area verde.

"Siamo consapevoli - ha dichiarato l’assessore alle aree verdi, Barbara Magi - dell’importanza di garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi verdi per i nostri cittadini. Questo intervento è solo il primo passo del progetto ‘interventi di riqualificazione e miglioramento del verde pubblico e realizzazione di aree di sguinzagliamento cani’. La nuova pavimentazione in betonelle che sarà successivamente realizzata è solo uno degli elementi chiave di questo progetto, il cui obiettivo è rendere i nostri parchi non solo più belli, ma anche più sicuri e accessibili". A portare avanti la battaglia per la riqualificazione del parco Ochino è stato Andrea Benocci, residente all’Acquacalda e disabile dalla nascita. "Non l’ho fatto solo per me - ci ha detto - ma anche per chi, come me, si muove in carrozzina, per gli anziani, per chi ha figli nel passeggino, per i bambini. Per tutti coloro che frequentano il parco ochino".

L’intervento si è reso necessario a causa dei danni provocati dalle radici dei pini, che hanno compromesso la pavimentazione della passeggiata all’interno del parco. Questo primo intervento, pur essendo a carattere temporaneo, rappresenta un importante passo per sanare una situazione complessa e rendere l’area più sicura per i cittadini, fa sapere il Comune.

A.G.