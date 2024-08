"Riprovo subito a vincere. Credo in Brigante, Ares e nel lavoro di squadra" Il Capitano dell'Oca Stefano Bernardini presenta il nuovo cavallo Ares Elce per il Palio di Siena, sperando di rifarsi dopo la delusione di luglio. Altri ex capitani hanno scelto cavalli interessanti, mentre i favoriti Anda e Bola sono usciti di scena in modo inatteso. La professionalità e un pizzico di fortuna sono considerati fondamentali per il successo.