Ripristino Strada Senese

Il Comune di Casole all’opera per il ripristino Strada della Senese. Nella sostanza così come confermato dallo stesso vice sindaco con delega alle opere pubbliche Guido Mansueto i lavori sono completati, ma si procedere con il resto della strada di Marmoraia. "Siamo lieti di informare – afferma in una nota il Comune di Casole – che i lavori di ripristino della strada bianca della Senese in località Marmoraia, fortemente compromessa dalle intense piogge delle scorse settimane, sono stati completati. La strada, che era divenuta impraticabile, è ora nuovamente sicura e percorribile". Nelle ultime settimane, infatti, la pioggia battente ed i temporali hanno causato varie problematiche non solo in quel di Casole, ma anche in tutta la Valdelsa. Il comune di Casole, però, non si è perso d’animo ed ha trovato subito una soluzione. "Ringraziamo gli operai comunali per il loro impegno e la professionalità dimostrata ed un sincero grazie va anche ai residenti per la pazienza e la comprensione – continua la nota del Comune di Casole –. Comunichiamo, inoltre, che anche le altre strade bianche del territorio saranno oggetto di manutenzione, dando priorità agli interventi più urgenti".

Lodovico Andreucci