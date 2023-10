Rintracciato a Monticiano: ore di apprensione nei boschi

Ore di apprensione e ricerche nella notte tra domenica e ieri, per rintracciare un 35enne disperso nella zona di Petriolo. Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco del comando di Siena, supportati anche da una squadra del comando di Grosseto dalla mezzanotte circa, per la ricerca del 35enne che non aveva fatto rientro alla propria tenda. Sul posto cinofili, il personale Tas (Topografia applicata al soccorso), Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) e un Ucl (Unità di comando locale) per il coordinamento delle operazioni di ricerca. Presenti anche i carabinieri e personale del Sast.

Sul posto una squadra di tecnici del Soccorso alpino della stazione Monte Amiata con un’unità cinofila di ricerca in superficie e due unità cinofile molecolari. L’uomo è stato avvistato dall’elicottero dei vigili del fuoco e quindi raggiunto.