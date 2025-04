Rigomagno, ciambellino record: "E’ stato fatto con ottanta uova. Vogliamo entrare nel Guinness"

Si tratta di uno dei dolci tipici e immancabili nelle tavole pasquali della Valdichiana e quindi anche della primavera. Ognuno ha la propria ricetta e si potrebbe stare a parlarne per ore, senza ottenere una sintesi, su quale sia la migliore versione. Ma Rigomagno, il piccolo paese (frazione di Sinalunga) con tanti olivi e un centro storico incantevole, ha una marcia in più a detta di molti nella realizzazione di questo dolce di cui la Valdichiana, e non solo, va ghiotta. Qui, infatti, il famoso ciambellino si esalta, grazie ad una lunga tradizione e a quell’inesauribile passione che ha coinvolto un paese intero, giovani compresi. Ma attenzione perché nessuno vi svelerà mai la ricetta completa che, come tutte le cose buone, deve mantenere qualcosa di segreto!

Un’occasione per conoscere, e provare con il proprio palato, il dolce rotondo per eccellenza torna con l’edizione n. 54 della "Sagra del ciambellino di Rigomagno" che animerà il paese da oggi fino al 27 aprile. Uno dei momenti più attesi sarà la presentazione de "Il ciambellino dei record", un dolce gigantesco e spettacolare che sicuramente non passerà inosservato. E che magari sogna un giorno di avere un record vero e proprio. "Ma siamo sicuri che è un ciambellino da record - spiega Riccardo Luchi, presidente della Pro Loco Rigomagno –, l’obiettivo è, quest’anno o il prossimo, di ottenere il riconoscimento del Guinness dei primati. Si tratta di un ciambellino dal diametro irregolare, di circa un metro e quaranta, un metro e cinquanta. Per noi è una bella soddisfazione, tra impasto, per cui sono servite 80 uova, e cottura abbiamo impiegato qualche ora. Per la festa ci saranno 700/800 ciambellini che i visitatori potranno assaggiare. Un bel lavoro di gruppo, tra adulti e ragazzi, la ricetta è segreta e si sa, a Rigomagno il ciambellino è quello più buono!"

La gioia più grande, al di là dei riconoscimenti, è di fare qualcosa di bello per il paese, di coinvolgere tutti e di portare gente in un luogo che merita sempre una visita. Le associazioni sono fondamentali per la vitalità dei piccoli centri perché creano condivisione, danno energia, allontanano la solitudine, fanno conoscere le bellezze. Oggi si parte con la cena rigomagnese, domani è in arrivo un ricco calendario di appuntamenti tra cui la presentazione del ciambellino gigante (alle ore 17.15) e gli spettacoli di Alvalenti. Domenica sarà un’altra giornata piena di iniziative e dove, ovviamente, non mancherà la buona cucina.

Luca Stefanucci