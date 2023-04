‘Rigenerazione urbana’ Arrivano 4,5 milioni di euro per il Comune di Colle

Per il comune di Colle arrivano 4,5 milioni di euro per la rigenerazione urbana. Il Comune di Colle di Val d’Elsa è tra i beneficiari del bando del Ministero dell’Interno destinato a finanziare investimenti per progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il cospicuo contributo assegnato al Comune è di circa 4,5 milioni di euro con risorse derivate dal PNRR. Il Progetto, molto articolato, riguarda la riqualificazione di spazi e edifici in un’area ampia tra San Marziale e Molinuzzo a Gracciano. In particolare gli interventi previsti interessano: - la ristrutturazione e riqualificazione del Palazzo Maccari a San Marziale a scopi di edilizia sociale e ambientale; - la bonifica e la riqualificazione dell’ex-area industriale Maccari con la riconfigurazione della volumetria dei capannoni della ex-marmifera e del SONAR - rinaturalizzazione dell’ex-area Maccari e San Marziale adiacente al fiume Elsa; - realizzazione di un nuovo percorso pedonale lungo il fiume per collegare l’area del SONAR al parco fluviale dell’Elsa. Per quanto riguarda il Sonar la sua stagione musicale è iniziata già da un po’ e sta andando avanti con successo ed i gestori – l’associazione Mosaico – guardano di buon occhio questo progetto di rigenerazione urbana. "L’idea – ha dichiarato l’associazione Mosaico – è di rendere la zona del Sonar completamente organica con la città, sia come luogo identitario per la creatività artistica che come spazio verde a disposizione dei cittadini e punto d’interesse nell’ambito del Parco Fluviale". Non meno importante sarà il restauro della villa Maccari, uno dei tesori più nascosti e meno conosciuti della città: questa casa, situata a pochi metri dalla chiesa di San Marziale, dove per lunghi anni ha vissuto il poeta, pittore e scrittore Mino Maccari, è stata ceduta dai suoi eredi al Comune diversi anni fa, ma è rimasta per decenni in stato di totale abbandono e risulterebbe – almeno in parte – attualmente impraticabile. Un suo recupero appare indispensabile, prima che vada definitivamente perduta una delle storiche abitazioni di Colle.