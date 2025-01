Rifiuti, nel piano regionale due impianti sul territorio

Approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti-Piano dell’economia circolare: in provincia di Siena due i siti con impianti: Asciano e Colle di Val D’Elsa. "Per la provincia di Siena il Piano prevede – spiega Elena Rosignoli consigliera regionale del Pd – l’impianto di digestione anaerobica Forsu e scarti ligneocellulosici ad Asciano di Sienambiente e quello di selezione meccanica/manuale da parte di Rugi srl a Colle di Val d’Elsa, dal 2021 sono 19 gli impianti che si stanno realizzando o che sono già autorizzati su tutto il territorio regionale". "L’obiettivo che ci diamo – continua Rosignoli – è ridurre la produzione di rifiuti del 5% entro il 2028, portare la raccolta differenziata al 75% nel medio termine e all’82% entro il 2035. Oggi - prosegue la consigliera Pd - il rifiuto indifferenziato non è più uno scarto, ma un input da avviare a un nuovo processo produttivo. Il quadro normativo deve essere supportato dai comportamenti quotidiani di tutti noi per collaborare alla giusta raccolta differenziata puntando a ridurre fortemente l’utilizzo della materia prima e valorizzare scarti con la creazione di una vera economia circolare".